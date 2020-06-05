Матчи РПЛ можно проводить без зрителей

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Матчи РПЛ можно проводить без зрителей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что никто не обязывает клубы пускать зрителей на трибуны во время матчей чемпионата после его возобновления.

"Регламент содержит чёткие протоколы действий в каждой ситуации. Какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее. Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора и исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе", - цитирует Дюкова "Р-Спорт".

Напомним, что рестарт российской Премьер-лиги запланирован на 19 июня. Командам осталось провести по 8 матчей.

В РФ коронавирусом заразились почти 450 тысяч человек. Это третий результат в мире после США и Бразилии.

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