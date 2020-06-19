Матчи РПЛ будут показывать в девяти европейских странах

Российская Премьер-лига объявила о заключении контрактов с компаниями LaLigaSportsTV и Telestare, которые стали обладателями прав на показ матчей турнира.

Таким образом, игры чемпионата России будут транслировать в Испании, Боснии и Герцеговине, Греции, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории и на Кипре.

Подписанные договора подразумевают сотрудничество до конца сезона 2020/21.

"Сотрудничество с Ла Лигой на территории Испании - очень интересный проект, сочетающий обмен опытом и бизнес-отношения. Ла Лига развивает и много инвестирует в своё медиа-направление, нам есть чему поучиться у них. От этого сотрудничества РПЛ получит не только финансовый результат, но и данные об аудитории российского футбола в Испании, что очень важно.

Там, где традиционно присутствует интерес к российской лиге, где знают наших игроков и клубы, всегда проще найти партнеров и заинтересованных вещателей. Интерес к российскому футболу в Греции, Сербии, Хорватии, Черногории и других странах региона всегда был высоким, поэтому появление первого партнерства на этой территории – закономерно", - заявил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов.

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