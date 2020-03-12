Матчи "Рубина" перенесут из-за коронавируса

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Матчи "Рубина" перенесут из-за коронавируса

Власти Татарстана объявили о переносе массовых мероприятий, в том числе спортивных, из-за эпидемии коронавируса в мире.

Под ограничения среди прочих попал и казанский "Рубин", которому осталось провести пять домашних матчей в РПЛ - против "Локомотива", "Оренбурга", "Краснодара", "Ростова" и "Спартака".

Генеральный директор клуба Рустем Сайманов подтвердил информацию, что игры придётся переносить.

"Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять", - сказал функционер.

По итогам 21 тура РПЛ команда Леонида Слуцкого занимает 15-е место в турнирной таблице.

Не пропустите: Слуцкий высказался о судействе в матче с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
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