Матчи "Рубина" перенесут из-за коронавируса
Власти Татарстана объявили о переносе массовых мероприятий, в том числе спортивных, из-за эпидемии коронавируса в мире.
Под ограничения среди прочих попал и казанский "Рубин", которому осталось провести пять домашних матчей в РПЛ - против "Локомотива", "Оренбурга", "Краснодара", "Ростова" и "Спартака".
Генеральный директор клуба Рустем Сайманов подтвердил информацию, что игры придётся переносить.
"Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять", - сказал функционер.
По итогам 21 тура РПЛ команда Леонида Слуцкого занимает 15-е место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20