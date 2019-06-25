Матчи Румыния - Франция и Англия - Хорватия закончились вничью

Англия и Хорватия не смогли выявить победителя в рамках третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы в группе С.

В другом матче турнира Франция и Румыния закончили безголевой ничьей.

Хорватия U21 - Англия U21 - 3:3 (1:1)

Голы: Нелсон, 11 (с пенальти) - 0:1, Брекало, 39 - 1:1, Мэддисон, 48 - 1:2, Влашич, 62 - 2:2, Кенни, 70 - 2:3, Брекало, 82 - 3:3.

Хорватия U21: Грбич, Калаица, Катич, Уремович, Чабрая (Брадарич, 76), Влашич (Иванушец, 66), Моро, Шуньич, Маер, Брекало, Куленович.

Англия U21: Хендерсон, Кенни, Кларк-Солтер (Конса, 49), Томори, Келли, Дауэлл (Маунт, 56), Фоден, Мэддисон (Гиббс-Уайт, 73), Грэй, Абрахам, Нелсон.

Франция U21 - Румыния U21 - 0:0

Франция U21: Бернардони, Сарр, Амиан, Упамекано, Конате, Тузар, Нтшам, Иконе (Рейне-Аделаида, 84), Гендузи, Тюрам (Дель Кастильо, 84), Матета.

Румыния U21: Раду, Маня, Неделчару, Бобок, Рус, Хаджи, Неделку, Чикылдэу (Бэлуцэ, 58), Пушкаш (Петре, 82), Коман, Олару (Драгомир, 72).

А еще: Влашич был травмирован в матче за молодёжную сборную Хорватии | http://soccernews.ru