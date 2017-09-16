Все матчи Серии А и Серии В начнутся с минуты молчания.

Посвящена минута молчания будет жертвам наводнений. Отмечается, что в результате происшествия погибли 7 человек.

Ливни не перестают идти в Италии, но все матчи предстоящего тура пройдут в указанное время. | http://soccernews.ru