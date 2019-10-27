Матчи СПАЛ - "Наполи" и "Торино" - "Кальяри" завершились вничью (видеообзоры встреч)

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Матчи СПАЛ - "Наполи" и "Торино" - "Кальяри" завершились вничью (видеообзоры встреч)

СПАЛ и "Наполи" закончили результативной ничьей в матче 9-го тура чемпионата Италии.

В параллельной встрече турнира "Торино" - "Кальяри" победитель также не был выявлен.

СПАЛ - "Наполи" - 1:1 (1:1)

Голы: Милик, 9 - 0:1, Куртич, 16 - 1:1.

СПАЛ: Бериша, Томович, Викари, Игор (Ционек, 54), Реца, Куртич (Валоти, 77), Миссироли, Мурджа, Стрефецца, Палоски (Флоккари, 61), Петанья.

"Наполи": Оспина, Малькюи (Кальехон, 70), Кулибали, Луперто, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Эльмас (Руис, 54), Мертенс (Льоренте, 72), Инсинье, Милик.

"Торино" - "Кальяри" - 1:1 (0:1)

Голы: Нандес, 40 - 0:1, Дзадза, 69 - 1:1.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Джиджи (Верди, 59), Иццо, Эйна (Лаксальт, 79), Ринкон, Базелли, Яго Фальке (Дзадза, 46), Белотти.

"Кальяри": Ольсен, Пизакане, Чеппителли (Клаван, 82), Пеллегрини, Чигарини, Ионицэ, Наингголан (Рог, 80), Жоау Педру, Нандес (Кастро, 74), Фараго, Симеоне.

Видеообзоры матчей Серии А:

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