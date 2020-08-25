Матчи Суперкубка УЕФА могут пройти при частичном присутствии зрителей
Матчи Суперкубка УЕФА, возможно, смогут посетить зрители. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского футбольного союза.
"Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах.
Мы тесно сотрудничаем с Венгерской футбольной федерацией и правительством Венгрии, чтобы гарантировать меры, необходимые для обеспечения безопасности здоровья болельщиков и участников матча. Мы не будем рисковать здоровьем людей", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Матч Суперкубка УЕФА "Бавария" - "Севилья" состоится 24 августа.
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