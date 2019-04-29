Матчи турецкой Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем Шурале

Теги аланьяспорйосеф шурал

Матчи турецкой Суперлиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем Шурале

Турецкие команды, выступающие в высшем дивизионе, почтут память полузащитника "Аланьяспора" Йосефа Шурала, который погиб в результате ДТП с участием клубного автобуса.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции, все матчи Суперлиги, который пройдут в период с 29 апреля по 6 мая, начнутся с минуты молчания в память о чешском хавбеке.

Напомним, что Шуралу было 28 лет. Он перешёл в "Аланьяспор" из пражской "Спарты" в январе этого года. Сумма трансфера составила 160 тысяч евро. За сборную Чехии футболист провёл 20 матчей и забил 1 гол.

Причиной ДТП, по данным полиции, стало то, что водители автобуса заснули за рулём.

Не пропустите: Футбольная ассоциация Чехии опубликовала заявление касательно гибели Шурала. | http://soccernews.ru

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