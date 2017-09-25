Матье: "Буду отмечать гол в ворота "Барселоны"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов против своей бывшей команды - каталонской "Барселоны".

"Я очень уважаю своих бывших товарищей по команде и фанатов. Но, если я и буду отмечать гол в ворота "Барсы", то это будет адресовано Бартомеу и Роберту Фернандесу за их пренебрежительное отношение ко мне", - цитирует 33-летнего бека RMC Sport.

Напомним, Матье высказался о предстоящей встрече на поле с Месси. | soccernews.ru