Матье: "Буду отмечать гол в ворота "Барселоны"

Теги барселонаспортинг лиссабонжереми матьёроберт фернандесжозеп мария бартомеу

Матье: "Буду отмечать гол в ворота "Барселоны"Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов против своей бывшей команды - каталонской "Барселоны".

"Я очень уважаю своих бывших товарищей по команде и фанатов. Но, если я и буду отмечать гол в ворота "Барсы", то это будет адресовано Бартомеу и Роберту Фернандесу за их пренебрежительное отношение ко мне", - цитирует 33-летнего бека RMC Sport.

Напомним, Матье высказался о предстоящей встрече на поле с Месси. | soccernews.ru

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