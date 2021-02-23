Матье: "Гризманн ошибся, перейдя в "Барселону"
Бывший защитник "Барселоны" Жереми Матье считает, что трансфер в каталонский клуб не пошёл на пользу нападающему Антуану Гризманну.
"Думаю, он ошибся, перейдя в "Барселону". В "Атлетико" Антуан играл очень важную роль, а сейчас этого нет. В связи с этим Гризманн не показывает тот уровень, который был у него до перехода", - цитирует Матье Marca.
"Барса" купила Гризманна летом 2019 года за 120 миллионов евро. С тех пор форвард забил 27 мячей и сделал 14 ассистов в 82 играх.
Матье выступал за "сине-гранатовых" с 2014 по 2017 год, провел 91 матч, отличился 4 голами и 3 результативными передачами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14