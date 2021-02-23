Матье: "Гризманн ошибся, перейдя в "Барселону"

Бывший защитник "Барселоны" Жереми Матье считает, что трансфер в каталонский клуб не пошёл на пользу нападающему Антуану Гризманну.

"Думаю, он ошибся, перейдя в "Барселону". В "Атлетико" Антуан играл очень важную роль, а сейчас этого нет. В связи с этим Гризманн не показывает тот уровень, который был у него до перехода", - цитирует Матье Marca.

"Барса" купила Гризманна летом 2019 года за 120 миллионов евро. С тех пор форвард забил 27 мячей и сделал 14 ассистов в 82 играх.

Матье выступал за "сине-гранатовых" с 2014 по 2017 год, провел 91 матч, отличился 4 голами и 3 результативными передачами.

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