Матье: "Меня обвинили в поражении "Ювентусу", но никто не задавался вопросом, чем занимались Пике и Маскерано"

Теги жереми матьёбарселонаювентус

Матье: "Меня обвинили в поражении "Ювентусу", но никто не задавался вопросом, чем занимались Пике и Маскерано"Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье высказался о матче своей бывшей команды каталонской "Барселоны" против туринского "Ювентуса" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/2017.

"Я снова просматривал матч против "Ювентуса". Все говорят, что я был главной проблемой. Это правда, что перед одним из голов в наши ворота я оказался один против соперника, и я не смог отобрать у него мяч, он ушел от меня, но затем "Юве" продолжил свою атаку и можно было бы спросить, чем занимались Маскерано и Пике, но такого вопроса не последовало. Это только мое мнение", - цитирует 33-летнего бека Marca.

Напомним, Матье высказался о своих отношениях с бывшими партнерами по "Барсе". | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Матье деревянный, но он прав!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 1 3
2 ЦСКА Москва 1 3
3 Бенфика 1 0
4 Базель 1 0
Группа B М О
1 ПСЖ 1 3
2 Бавария Мюнхен 1 3
3 Андерлехт 1 0
4 Селтик 1 0
Группа C М О
1 Челси 1 3
2 Атлетико Мадрид 1 1
3 Рома 1 1
4 Карабах 1 0
Группа D М О
1 Барселона 1 3
2 Спортинг Лиссабон 1 3
3 Олимпиакос Пирей 1 0
4 Ювентус 1 0
Группа E М О
1 Севилья 1 1
2 Ливерпуль 1 1
3 Спартак Москва 1 1
4 Марибор 1 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 1 3
2 Шахтер Донецк 1 3
3 Наполи 1 0
4 Фейеноорд 1 0
Группа G М О
1 Бешикташ 1 3
2 Монако 1 1
3 РБ Лейпциг 1 1
4 Порту 1 0
Группа H М О
1 Реал Мадрид 1 3
2 Тоттенхэм 1 3
3 Боруссия Дортмунд 1 0
4 АПОЭЛ 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов