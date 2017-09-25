Матье: "Меня обвинили в поражении "Ювентусу", но никто не задавался вопросом, чем занимались Пике и Маскерано"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье высказался о матче своей бывшей команды каталонской "Барселоны" против туринского "Ювентуса" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов сезона 2016/2017.

"Я снова просматривал матч против "Ювентуса". Все говорят, что я был главной проблемой. Это правда, что перед одним из голов в наши ворота я оказался один против соперника, и я не смог отобрать у него мяч, он ушел от меня, но затем "Юве" продолжил свою атаку и можно было бы спросить, чем занимались Маскерано и Пике, но такого вопроса не последовало. Это только мое мнение", - цитирует 33-летнего бека Marca.

Напомним, Матье высказался о своих отношениях с бывшими партнерами по "Барсе". | soccernews.ru