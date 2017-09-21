Матье назвал причину, из-за которой Неймар покинул "Барселону"

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Матье назвал причину, из-за которой Неймар покинул "Барселону"Бывший защитник каталонской "Барселоны" Жереми Матье, ныне выступающий за лиссабонский "Спортинг", назвал причину, из-за которой Неймар покинул "сине-гранатовых".

"В то время никто не верил, что он покинет "Барселону". Но футбол такой, какой есть. Я думаю, что он покинул "Барселону", потому что он находился "в тени" МессиЯ думаю, он хочет выиграть "Золотой мяч", и теперь он счастлив в Париже, потому что он забивает голы", - цитирует 33-летнего бека FootMercato.

Напомним, Эмери высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru

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"Счастлив" в Париже))))))

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