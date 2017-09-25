Матье: "Ничего не сможем поделать против Месси, это очень сложно"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье высказался о предстоящей дуэли своей команды против каталонской "Барселоны" и ее форварда Лионеля Месси в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Против Месси мы ничего не сможем поделать, это очень сложно выполнить, потому что никто не знает, как он будет играть. Нам придется выжидать его действий, чтобы попытаться отобрать мяч", - цитирует 33-летнего защитника RMC Sport.

Напомним, Шварценеггер назвал Месси футбольным Терминатором. | soccernews.ru