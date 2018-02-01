Матье принес победу "Спортингу" и вывел клуб на первое место в Примейре
Завершились несколько матчей 20-го тура чемпионата Португалии. "Спортинг" минимально победил "Гимарайнш" благодаря голу Жереми Матье и как минимум на сутки вышел на первое место.
"Спортинг" - "Гимарайнш" - 1:0 (0:0)
Гол: Матье, 84 - 1:0
"Спортинг": Патрисиу, Ристовски, Коатес, Матье, Коэнтрау, Фернандеш, Карвалью, Батталья (Бруно Сезар, 68), Акунья, Дост (Думбия, 48), Рибейру (Монтеро, 46)
"Боавишта" - "Маритиму" - 2:1 (1:1)
Голы: Эвертон, 8 - 0:1, Матеус, 42 - 1:1, Нжи, 80 - 2:1
"Шавиш" - "Сетубал" - 2:2 (1:1)
Голы: Виллиам, 9 - 1:0, Эдинью, 15 (с пенальти) - 1:1, Виллиам, 50 - 2:1, Тавареш, 90+5 - 2:2
Положение лидеров: Спортинг - 50 (20), Порту - 49 (19), Бенфика - 47 (20), Брага - 43 (20)... | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спортинг Лиссабон
|20
|50
|2
|Порту
|19
|49
|3
|Бенфика
|20
|47
|4
|Брага
|20
|43
|5
|Рио Аве
|20
|33
|6
|Маритиму
|20
|29
|7
|Дешпортиво Чавес
|20
|27
|8
|Боавишта
|20
|27
|9
|Витория Гимарайнш
|20
|26
|10
|КД Тондела
|20
|22
|11
|Портимоненсе
|20
|21
|12
|Белененсиш
|20
|21
|13
|Пасуш де Феррейра
|20
|21
|14
|Фейренсе
|20
|20
|15
|Морейренсе ФК
|20
|16
|16
|Витория Сетубал
|20
|15
|17
|Эшторил
|19
|15
|18
|Дешпортиво Авеш
|20
|14