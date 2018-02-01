Матье принес победу "Спортингу" и вывел клуб на первое место в Примейре

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Матье принес победу "Спортингу" и вывел клуб на первое место в Примейре

Завершились несколько матчей 20-го тура чемпионата Португалии. "Спортинг" минимально победил "Гимарайнш" благодаря голу Жереми Матье и как минимум на сутки вышел на первое место.

"Спортинг" - "Гимарайнш" - 1:0 (0:0)
Гол: Матье, 84 - 1:0

"Спортинг": Патрисиу, Ристовски, Коатес, Матье, Коэнтрау, Фернандеш, Карвалью, Батталья (Бруно Сезар, 68), Акунья, Дост (Думбия, 48), Рибейру (Монтеро, 46)

"Боавишта" - "Маритиму" - 2:1 (1:1)
Голы: Эвертон, 8 - 0:1, Матеус, 42 - 1:1, Нжи, 80 - 2:1

"Шавиш" - "Сетубал" - 2:2 (1:1)
Голы: Виллиам, 9 - 1:0, Эдинью, 15 (с пенальти) - 1:1, Виллиам, 50 - 2:1, Тавареш, 90+5 - 2:2

Положение лидеров: Спортинг - 50 (20), Порту - 49 (19), Бенфика - 47 (20), Брага - 43 (20)... | http://soccernews.ru

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2 Порту 19 49
3 Бенфика 20 47
4 Брага 20 43
5 Рио Аве 20 33
6 Маритиму 20 29
7 Дешпортиво Чавес 20 27
8 Боавишта 20 27
9 Витория Гимарайнш 20 26
10 КД Тондела 20 22
11 Портимоненсе 20 21
12 Белененсиш 20 21
13 Пасуш де Феррейра 20 21
14 Фейренсе 20 20
15 Морейренсе ФК 20 16
16 Витория Сетубал 20 15
17 Эшторил 19 15
18 Дешпортиво Авеш 20 14
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