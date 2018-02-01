Матье принес победу "Спортингу" и вывел клуб на первое место в Примейре

Завершились несколько матчей 20-го тура чемпионата Португалии. "Спортинг" минимально победил "Гимарайнш" благодаря голу Жереми Матье и как минимум на сутки вышел на первое место.

"Спортинг" - "Гимарайнш" - 1:0 (0:0)

Гол: Матье, 84 - 1:0

"Спортинг": Патрисиу, Ристовски, Коатес, Матье, Коэнтрау, Фернандеш, Карвалью, Батталья (Бруно Сезар, 68), Акунья, Дост (Думбия, 48), Рибейру (Монтеро, 46)

"Боавишта" - "Маритиму" - 2:1 (1:1)

Голы: Эвертон, 8 - 0:1, Матеус, 42 - 1:1, Нжи, 80 - 2:1

"Шавиш" - "Сетубал" - 2:2 (1:1)

Голы: Виллиам, 9 - 1:0, Эдинью, 15 (с пенальти) - 1:1, Виллиам, 50 - 2:1, Тавареш, 90+5 - 2:2

Положение лидеров: Спортинг - 50 (20), Порту - 49 (19), Бенфика - 47 (20), Брага - 43 (20)... | http://soccernews.ru