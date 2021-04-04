Матье рассказал, что не хотел переходить в "Барселону"

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Матье рассказал, что не хотел переходить в "Барселону"

Фото: твиттер BarcaCentre/Автор неизвестен

Бывший защитник "Барселоны" Жереми Матье рассказал, что в 2014 году он не хотел переходить в каталонский клуб из "Валенсии".

"Я не хотел переходить в "Барселону". Я был капитаном "Валенсии", когда мне поступило предложение. Меня все устраивало в клубе и я не хотел стать запасным в "Барселоне". Я попросил руководство "Валенсии" о новом контракт. Я назвал им зарплату, которая была выше моей тогдашней в "Валенсии", но меньше, чем предложила мне "Барселона". Но президент "Валенсии" мне отказал. Тогда я решил уйти. Клуб не рассчитывал на меня", - приводит слова Матье Marca.

В составе "Барселона" Матье дважды становился чемпионом Испании, а также стал победителем Лиги Чемпионов.

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