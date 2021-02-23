Матье рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в "Барселоне"

Бывший защитник "Барселоны" Жереми Матье поделился воспоминаниями о трудностях во время выступления за каталонский клуб.

"Последний год в команде был для меня ужасным. Я чувствовал, что наше поражение от "Ювентуса" (0:3) - моя вина. Хотя не понимаю, почему мочат именно меня, если в футбол играют 11 человек. В раздевалке я чувствовал себя в одиночестве, никто меня не поддержал. Это не футбол, как мне кажется. Сейчас все мочат Лангле, и я знаю, что это такое. Нужно стараться оставаться позитивным, чтобы преодолеть это и демонстрировать более качественную игру", - цитирует Матье Marca.

Француз выступал за "Барсу" с 2014 по 2017 год, после чего ушёл в лиссабонский "Спортинг" на правах свободного агента.

В составе "сине-гранатовых" Матье забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 91 матче, выиграв с командой 9 трофеев.

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