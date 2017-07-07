Матье стал игроком лиссабонского "Спортинга"

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Матье стал игроком лиссабонского "Спортинга"

Французский защитник "Барселоны" Жереми Матье перешел в "Спортинг", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался лиссабонскому клубу бесплатно, несмотря на то, что его контракт с каталонцами действовал еще год. Француз подписал с португальцами соглашение до лета 2019 года с суммой отступных в размере 60 миллионов евро.

Фото: Матье в "Спортинге".

33-летний Матье выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 91 матч и забил 4 гола. Ранее играл за "Сошо", "Тулузу" и "Валенсию". За сборную Франции сыграл 5 матчей. Двукратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка французской Лиги, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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