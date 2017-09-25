Матье: "У меня не осталось друзей в "Барселоне"

Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье высказался о своих отношениях с бывшими партнерами по каталонской "Барселоне".

"Много ли осталось у меня друзей в "Барселоне"? Нет, я бы не сказал, что это друзья, скорее коллеги. Мне было очень просто делиться раздевалкой с такими великими игроками. Внутри клуба я предпочитаю иметь коллег, а не друзей. Друзья - это что-то важное", - цитирует 33-летнего бека Marca.

Напомним, Матье намерен отметить гол в ворота "Барселоны". | soccernews.ru