Матье: "У меня не осталось друзей в "Барселоне"

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Матье: "У меня не осталось друзей в "Барселоне"Защитник лиссабонского "Спортинга" Жереми Матье высказался о своих отношениях с бывшими партнерами по каталонской "Барселоне".

"Много ли осталось у меня друзей в "Барселоне"? Нет, я бы не сказал, что это друзья, скорее коллеги. Мне было очень просто делиться раздевалкой с такими великими игроками. Внутри клуба я предпочитаю иметь коллег, а не друзей. Друзья - это что-то важное", - цитирует 33-летнего бека Marca.

Напомним, Матье намерен отметить гол в ворота "Барселоны". | soccernews.ru

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