Математики высчитали победителя ЧМ-2018

Группа ученых из университетов Германии и Бельгии составила исход Чемпионата Мира-2018​ на основе математических расчетов.

Анализируя вероятный исход первенства, математики взяли во внимание 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий, ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, их результаты и многое другое.

Главными претендентами на победу оказались Испания и Германия. На победу в турнире они имеют примерно равные шансы. Третьей в списке кандидатов идет Бразилия. Перспективы сборной России​ математики сочли минимальными.

Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.

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