Матео Ковачич принял решение по своему будущему в "Челси"

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Матео Ковачич принял решение по своему будущему в "Челси"

Хавбек "Челси" Матео Ковачич не хочет покидать лондонский клуб, предает El Chiringuito TV.

Права на 24-летнего игрока принадлежат "Реалу". "Челси" приобрел футболиста летом 2018 года до конца сезона.

Соглашение хорвата с мадридским клубом действует до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро. 

Футболист перешел в "Реал" в 2015 году из "Интернационаля". В нынешнем сезоне Ковачич участвовал в 34 матах за английский клуб, отметившись 2 ассистами. 

"Челси" в турнирной таблице АПЛ занимает 6 место, имея в активе 50 очков. "Реал" в турнирной таблицы Примеры расположился на 3 месте, набрав 45 баллов.

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