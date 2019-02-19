Матео Ковачич принял решение по своему будущему в "Челси"
Хавбек "Челси" Матео Ковачич не хочет покидать лондонский клуб, предает El Chiringuito TV.
Права на 24-летнего игрока принадлежат "Реалу". "Челси" приобрел футболиста летом 2018 года до конца сезона.
Соглашение хорвата с мадридским клубом действует до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока - 35 миллионов евро.
Футболист перешел в "Реал" в 2015 году из "Интернационаля". В нынешнем сезоне Ковачич участвовал в 34 матах за английский клуб, отметившись 2 ассистами.
"Челси" в турнирной таблице АПЛ занимает 6 место, имея в активе 50 очков. "Реал" в турнирной таблицы Примеры расположился на 3 месте, набрав 45 баллов.
А еще: В "Челси" приняли важное решение по Сарри| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мы уверены в себе: Гвардиола ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем"
-
Ванда Нара обвинила итальянскую газету во лжи
-
В 2008 году нынешняя звезда "Реала" могла перейти в "Барселону"
-
Левандовски ярко высказался о предстоящем матче с "Ливерупулем"
-
7
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 7 тура
-
Суперкубок Испании может пройти в новом формате
-
Звезда ЦСКА была травмирована в товарищеском матче против "Картахены"
-
Матео Ковачич принял решение по своему будущему в "Челси"
-
Игрок "Ювентуса" продолжит карьеру в "Кальяри"
-
ПСЖ расстался с опытным игроком
-
Моуринью и Венгер обменялись яркими репликами в адрес друг друга
-
"Ливерпуль" является фаворитом в борьбе за нападающего "Барселоны"
-
В "Челси" приняли важное решение по Сарри
-
Жена Икарди выдвинула жесткое требование "Интеру"
-
"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить в товарищеском матче
-
"Наполи" намерен купить двух форвардов из Серии А
-
На легенду "Зенита" написали заявление в ФСБ
-
Экс-игрок "Спартака" высказался о возможном существовании в команде ОПГ "Ромашка"
-
Есть только один Павел Недвед
-
"Спартак" объявил об уходе одного из ветеранов команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11