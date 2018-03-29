Матерацци назвал фаворитов Лиги Чемпионов



Бывший защитник "Интера" Марко Матерацци считает, что в этом году Лигу Чемпионов вновь выиграет испанский клуб.

"Главными фаворитами Лиги Чемпионов являются испанские команды. "Реал" и "Барселона" привыкли выигрывать этот турнир", - приводит слова Матерацци Omnisport.

Напомним, что в 1/4 финала "Барселона" сыграет с "Ромой", а "Реал" встретится с "Ювентусом".

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