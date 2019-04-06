Матерацци назвал главный российский клуб

Известный в прошлом итальянский футболист Марко Матерацци поделился мнением о российской Премьер-лиге.

"Меня интересует ваша лига, я кое-что о ней знаю. Например, понимаю, что главный клуб сейчас - "Зенит". "Спартак" мне тоже очень интересен, и я следил за ним, потому что там работал итальянский тренер. Люди навсегда запомнят Карреру, с которым у команды были отличные результаты. Он доказал силу нашей тренерской школы, взял титул, который в России все так долго ждали", - сказал Матерацци.

Напомним, что "Спартак" стал чемпионом России в сезоне 2016/17. К золотым медалям команду привёл итальянец Массимо Каррера.

"Зенит" по итогам 21 тура лидирует в текущем розыгрыше РПЛ, опережая идущий вторым "Локомотив" на шесть очков.

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