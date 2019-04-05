Матерацци назвал лучшего защитника мира

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Матерацци назвал лучшего защитника мира

Известный в прошлом итальянский футболист Марко Матерацци рассказал, кого он считает лучшим защитником мира.

"В мире есть много сильных парней. Сейчас, например, выделяется Вирджил ван Дейк, но лучшим я всё равно назову Серхио Рамоса. Здесь вообще не может быть сомнений. Он выиграл три последних Лиги Чемпионов, становился чемпионом мира и Европы. Как защитник, забил более ста голов за карьеру, некоторые из них были решающими. Он безусловный лидер "Реала" и просто великолепно развитый игрок как технически, так и физически. Не знаю, что ещё нужно для того, чтобы тебя считали лучшим.

Серхио называют грязным игроком? Неважно. Он победитель. Их не судят. Я не видел, как Рамос ударил локтем Месси в Класико, но в каждом матче бывают такие эпизоды. В конце концов, это футбольный матч, 90 минут битвы. Но когда это время заканчивается, люди возвращаются к нормальной жизни, по которой общество и должно делать выводы о качествах личности", - сказал Матерацци.

В текущем сезоне 33-летний Рамос сыграл за "Реал" 42 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

В течение карьеры звёздный испанец завоевал 23 трофея.

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