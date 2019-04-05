Матерацци назвал лучшего защитника мира
Известный в прошлом итальянский футболист Марко Матерацци рассказал, кого он считает лучшим защитником мира.
"В мире есть много сильных парней. Сейчас, например, выделяется Вирджил ван Дейк, но лучшим я всё равно назову Серхио Рамоса. Здесь вообще не может быть сомнений. Он выиграл три последних Лиги Чемпионов, становился чемпионом мира и Европы. Как защитник, забил более ста голов за карьеру, некоторые из них были решающими. Он безусловный лидер "Реала" и просто великолепно развитый игрок как технически, так и физически. Не знаю, что ещё нужно для того, чтобы тебя считали лучшим.
Серхио называют грязным игроком? Неважно. Он победитель. Их не судят. Я не видел, как Рамос ударил локтем Месси в Класико, но в каждом матче бывают такие эпизоды. В конце концов, это футбольный матч, 90 минут битвы. Но когда это время заканчивается, люди возвращаются к нормальной жизни, по которой общество и должно делать выводы о качествах личности", - сказал Матерацци.
В текущем сезоне 33-летний Рамос сыграл за "Реал" 42 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.
В течение карьеры звёздный испанец завоевал 23 трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23