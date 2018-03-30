Матерацци похвалил Гаттузо за проделанную работу в "Милане"

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Матерацци похвалил Гаттузо за проделанную работу в "Милане"

Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о работе Дженнаро Гаттузо в "Милане".

"Я считаю, что когда тренер уходит из второй команды и просит сохранить такой же контракт, пытаясь показать себя в работе с первой командой, он доказывает, что к нему следует относиться как к топ-тренеру.

"Милан" кардинальным образом поправил свое положение. Стоит отдать должное Рино, ему удалось создать хорошую атмосферу и крепкую команду. Когда большие чемпионы следуют за тобой, это значит, что ты не только хороший мотиватор, но и отличный наставник. Посмотрим, останется ли он в клубе в ближайшие два года" - приводит слова Матерацци FourFourTwo.

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