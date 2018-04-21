Матерацци прокомментировал возможное назначение Манчини тренером сборной Италии

Теги зенит санкт-петербургроберто манчинииталиямарко матерацци

Матерацци прокомментировал возможное назначение Манчини тренером сборной Италии

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини главным тренером "Скуадры Адзурры".

"Он предложил свою кандидатуру и теперь должен подтвердить ценность своих карьерных достижений" - цитирует Матерацци Football Italia.

Напомним, что сейчас Манчини возглавляет "Зенит", однако из-за слабых результатов его могут уволить по окончании сезона.

Не пропустите: Стала известна дата дебюта Манчини в сборной Италии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Драма на "Хоуторнс": "Вест Бромвич" вырывает ничью у "Ливерпуля"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 33 64
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 33 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 33 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 33 34
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 33 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов