Матерацци прокомментировал возможное назначение Манчини тренером сборной Италии

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини главным тренером "Скуадры Адзурры".

"Он предложил свою кандидатуру и теперь должен подтвердить ценность своих карьерных достижений" - цитирует Матерацци Football Italia.

Напомним, что сейчас Манчини возглавляет "Зенит", однако из-за слабых результатов его могут уволить по окончании сезона.

Не пропустите: Стала известна дата дебюта Манчини в сборной Италии. | http://soccernews.ru