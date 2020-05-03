Матерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006

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Матерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что он сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану в овертайме финального матча чемпионата мира 2006 года.

"Зидан забил нам гол в первом тайме. Их тренер попросил Зинедина приглядывать за мной. После того, как мы столкнулись в первый раз, я извинился, но он плохо отреагировал. После третьего раза я уже начал злиться. Зидан сказал, что отдаст мне свою футболку после матча. Я ответил Зинедину, что лучше возьму его сестру", - приводит слова Матерацци Marca.

После этого Зидан ударил Матерацци головой в грудь и получил за это красную карточку. Матч завершился вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти победила Италия и стала чемпионом мира.

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