Матерацци рассказал, как на коленях умолял Роналдо остаться в "Интере"

Бывший защитник миланского "Интера" Марко Матерацци раскрыл причины ухода из клуба бразильского форварда Роналдо в 2002 году.

"Он не хотел уходить. Я точно знаю. Я стоял перед ним на коленях в раздевалке и умолял остаться, но он ответил: "Нет. Либо я, либо Купер". И тогда я понял, что он уйдёт", - сказал Матерацци в прямом эфире инстаграма.

Роналдо выступал за "Интер" с 1997 по 2002 год, сыграл 99 матчей и забил 59 голов.

После ЧМ-2002 мадридский "Реал" купил "Феномена" за 45 миллионов евро.

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