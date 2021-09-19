Матерацци вспомнил о своем конфликте с Зиданом

Фото: инстаграм Матерацци

Экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци высказался о своем конфликте с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

"В том матче я часто придерживал его за майку, и он сказал, что если она мне нужна, то я могу забрать ее после игры, на что я ответил, что лучше предпочел бы его сестру.

Ибрагимович сказал, что Зидан сделал меня знаменитым? Я бы не стал слушать то, что говорит Ибрагимович. Меня тогда больше разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а моя нация, итальянцы, осуждали меня за этот поступок. Они должны были целовать землю, по которой я ходил.

Я забил важнейший гол в финале Чемпионата Мира и выключил из игры их лидера. Однако вместо благодарности получил только поток критики", - заявил Матерацци.

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