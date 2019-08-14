Материал о футбольном "веселье"! Выделяем 10 самых курьезных случаев автоголов в истории футбола

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Материал о футбольном "веселье"! Выделяем 10 самых курьезных случаев автоголов в истории футбола

Забить гол в футболе можно ногой, головой или любой другой частью тела, кроме руки. При этом забивать можно не только в чужие ворота, но и в свои. Голы, забитые игроком в ворота своей команды, называются автогол (ликбез для тех, кто в танке). Они случаются не так часто, но каждый из них максимально неожиданный и эффектный. Кто стремится забить гол своей команде? Редакция Soccernews подобрала 10 странных автоголов, которые нужно пересмотреть несколько раз, чтобы понять, что произошло и как.

Мастерство не пропьешь. Нападающие должны поучится

Автор: Тони Попович ("Кристал Пэлэс")

Австралиец Тони Попович сделал только одну попытку поиграть в Европе: в 2001 году он перешел из Японии в английский "Кристал Пэлэс". В британском клубе Попович поиграл пять лет, и один из голов в составе "орлов" до сих пор показывают в "хайлайтах" прошлых сезонов. Все благодаря незаурядному автоголу Поповича в матче против "Портсмута". Тони пытался среагировать на прострел с фланга, но ему удалось срезать мяч пяткой в ​​собственные ворота. Такого не ожидал никто, даже соперники.

Автогол, которого никто не ожидал

Автор: Сэмми Н’джок ("Миннесота")

Автоголs вратарей – не редкость. Иногда мячи летят в них после удара в штангу или перекладину, а уже потом попадают в ворота. Такие автоголы – норма, но бывают и другие случаи. Английский клуб "Борнмут" поехал в рамках подготовки к сезону в турне в США. Один из матчей им пришлось сыграть против клуба "Миннесота". Вероятно, если бы не трансляция матча с участием английского клуба, об этом случае никто бы не узнал. Но вратарь Сэмми Н’джок прославился на весь мир, забив один из самых удивительных автоголов в истории.

Очень неудачный пас вратарю

Автор: Жоффрей Кондогбия ("Интер")

Когда не можешь кому-то отдать мяч, пасуй вратарю. Это правило детям рассказывают еще на первых занятиях в футбольных школах. Вратарь почти всегда свободен, его не прессингуют (в большинстве случаев) и он лучше видит поле. Пожалуй, именно так думал игрок "Интера" Жоффрей Кондогбия, когда отдавал пас на своего вратаря в матче с "Челси". Но его передача была такой неточной, что мяч перелетел голкипера и залетел в ворота. Хорошо, что это был товарищеский матч, и гол не повлиял на турнирное положение миланской команды. В конце концов, "Интер" даже выиграл ту игру со счетом 2:1.

Защитник, который регулярно забивает в свои ворота

Автор: Фил Джонс ("Манчестер Юнайтед")

Фил Джонс – некогда основной защитник английского "Манчестер Юнайтед". Джонс сыграл за клуб более 200 матчей во всех турнирах, но больше всего он запомнится болельщикам именно благодаря своим автоголам. В карьере Джонса 8 голов в составе Манчестер Юнайтед: четыре он забил в чужие ворота, а еще четыре – в свои. Причем Фил умеет забивать автоголы на любой вкус: красиво подсечь мяч в противоход вратарю, опередить вратаря или просто ударить в ближний угол.

Неудачный прием от защитника "Вердера"

Автор: Нильс Петерсен ("Вердер")

Сложно понять даже с десятого раза, что именно планировал сделать нападающий "Вердера" Нильс Петерсен в этом эпизоде. После подачи с углового он, как видно, хотел красиво принять мяч и выбить его. Как следствие, игровой снаряд неуклюже попал на его ногу, откуда улетел точно в верхний угол. До конца матча нападающий так и не забил в чужие ворота, а его "Вердер "проиграл тот матч со счетом 0:3.

"Дубль автоголов" от украинского защитника

Автор: Александр Сваток ("Днепр")

Казалось бы, что может быть хуже гола в собственные ворота для защитника? Правильно, два автогола за один матч. На самом деле подобные вещи случаются крайне редко, а одним из тех игроков, которые дважды за 90 минут забивали в свои ворота, стал украинец Александр Сваток. В 2017-м он был капитаном "Днепра", но в матче с "Карпатами" во Львове его действия помешали команде. Первый автогол можно назвать обыденным: прострел с фланга, хаос в штрафной, мяч влетает в ногу Сватка и от него залетает в ворота.

Со вторым случаем сложнее: Александр пытался бороться до последнего с соперником, ниже его на 15 сантиметров, но не смог занять правильную позицию и отправил мяч головой в свои ворота. Казалось бы, можно было просто оттеснить игрока "Карпат" и выбить мяч из штрафной, зато Сваток решил оформить дубль. У него получилось!

Автогол, в котором не разобраться без повтора

Авторы: защитники сборной Греции

Понять, как здесь мяч залетел в ворота, с первого раза почти невозможно. Пытаясь выбить мяч со своей половины поля, два защитника сборной Греции попали ним друг в друга, после чего мяч по баснословной траектории влетел в сетку ворот. Для Греции тот гол мог быть решающим, ведь команда играла в матче плей-офф отбора на Чемпионат Мира. Впрочем, все обошлось: на тот момент греки владели общей преимуществом в три гола, а потом смогли удержать преимущество. А этот автогол остался самым ярким воспоминанием об игре с Румынией.

Когда ты не виноват!

Автор: Джеймс Милнер ("Ливерпуль")

Иногда в автоголе минимум вины тех, кто их забил. Вот как, например, в этом случае. Полуфинал Лиги Чемпионов сезона 2017/18, "Ливерпуль" играет в гостях у "Ромы". Обычный прострел от нападающего римлян, Деян Ловрен хочет выбить мяч, но попадает в своего же игрока, Джеймса Милнера. Рикошет дезориентировал всех, а сам Джеймс после игры даже шутил в Twitter по поводу автогола: "У кого есть советы, как стереть логотип Лиги Чемпионов с лица? " Хотя для Ливерпуля тогда все завершилось хорошо: команда удержала нужный результат и вышла в финал даже несмотря на это автогол.

Автогол из-за невнимательности вратаря и защитника

Автор: Рон-Роберт Зилер ("Штутгарт")

В этом автоголе виноваты как вратарь, так и защитник. Первый, потому что полностью выключился из игры. Второй – потому что даже не взглянул, следит ли первый за эпизодом. И самый большой парадокс заключается в том, что если бы вратарь Рон-Роберт Зилер не стал паниковать и не пытался достать мяч, гол бы не засчитали из-за того, что он никого не коснулся. Но поскольку Зилер бег спасать ситуацию и зацепил мяч, гол был засчитан.

Автогол в финале Чемпионата Мира

Автор: Марио Манджукич (Хорватия)

Чемпионат Мира 2018 побил рекорд по количеству автоголов на одном турнире: за время мирового первенства игроки 12 раз отличились в своих воротах, что вдвое больше предыдущего рекорда (6). Еще один рекорд – впервые автогол был забит в финале чемпионата мира. Рекордсменом стал хорват Марио Манджукич, который открыл счет в финале против Франции. Правда, забил в свои ворота, а финальную игру Хорватия итоге проиграла 2:4.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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