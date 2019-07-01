Защитник Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии".

19-летний футболист - воспитанник "Барселоны". Он отказался продлевать контракт с клубом и ушел на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Морей из-за травмы пропустил весь розыгрыш.

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