Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии"

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Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии"

Защитник Матеу Морей стал игроком дортмундской "Боруссии".

19-летний футболист - воспитанник "Барселоны". Он отказался продлевать контракт с клубом и ушел на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Морей из-за травмы пропустил весь розыгрыш.

А еще: "Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"| http://soccernews.ru
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