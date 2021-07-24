Матеус Фернандес высказался о разрыве контракта с "Барселоной"

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Матеус Фернандес высказался о разрыве контракта с "Барселоной" Фото: инстаграм Матеуса Фернандеса

Экс-игрок "Барселоны" Матеус Фернандес рассказал, как проходило расторжение контракта с каталонским клубом.

"Я не знал, что это случится, и когда я получил уведомление по электронной почте, то не поверил. Незадолго до этого один из работников клуба уточнил у меня, не поменялся ли у меня адрес почты, а затем я получил это письмо. Я не понял, что это такое, перенаправил его агенту и юристу. Они сказали, что это уведомление о разрыве контракта.

Спустя некоторое время все оказалось в СМИ. Однако со мной никто из клуба не говорил, не было ничего. Со мной даже по телефону не попрощались. Я не знаю, что в "Барселоне" происходит, дело приняло очень странный оборот. Одного парня выгнали по телефону, теперь - по электронной почте. Но ведь позвонить и поговорить - это же ничего не стоит. Сказать, что мы на тебя не рассчитываем. В любой профессии это возможно, но надо же обсудить.

Думаю, это очень непрофессиональный подход", - приводит слова Фернандеса Globo Esporte.

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