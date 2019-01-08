Матиа Погба поделился мнением о ссоре брата с Моуринью

Теги поль погбаматиа погбапсж

Матиа Погба поделился мнением о ссоре брата с Моуринью

Брат Поля Погба Матиа рассказал о ссоре Поля с Жозе Моуринью. Об этом сообщает RMC Sport.

"Я точно знаю, проблема была не в Поле, а в Моуринью. В раздевалке и за ее пределами. Везде. 

Я хорошо знаю своего брата. Моуринью всегда хочет быть в центе внимания, а Поль - нет", - сказал Матиа.

Напомним, Матиас Погба приехал на просмотр в "Эльче".

Поль Погба в текущем сезоне участвовал в 18 играх, забил 7 голов и отметился 6 ассистами.

Не пропустите: "Барселона" контактирует с окружением Неймара | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 8 января

Главные новости дня: 8 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 17 47
2 Лилль Лилль 19 34
3 Лион Лион 18 32
4 Монпелье Монпелье 18 30
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 18 30
6 Марсель Марсель 17 27
7 Страсбур Страсбур 19 26
8 Ренн Ренн 18 26
9 Реймс Реймс 19 26
10 Ницца Ницца 18 26
11 Нант Нант 18 23
12 Ним Ним 18 23
13 Бордо Бордо 17 22
14 Тулуза Тулуза 18 21
15 Анжер Анжер 18 20
16 ФК Кан ФК Кан 19 18
17 Амьен Амьен 19 18
18 Дижон Дижон 18 16
19 Монако Монако 18 13
20 Генгам Генгам 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов