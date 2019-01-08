Матиа Погба поделился мнением о ссоре брата с Моуринью

Брат Поля Погба Матиа рассказал о ссоре Поля с Жозе Моуринью. Об этом сообщает RMC Sport.

"Я точно знаю, проблема была не в Поле, а в Моуринью. В раздевалке и за ее пределами. Везде.

Я хорошо знаю своего брата. Моуринью всегда хочет быть в центе внимания, а Поль - нет", - сказал Матиа.

Напомним, Матиас Погба приехал на просмотр в "Эльче".

Поль Погба в текущем сезоне участвовал в 18 играх, забил 7 голов и отметился 6 ассистами.

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