Матиас Фернандес покинул "Фиорентину"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила об уходе чилийского полузащитника Матиаса Фернандеса.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 31-летний футболист продолжит карьеру в мексиканском клубе "Некакса".

Фернандес выступал за "Фиорентину" с 2012 года, сыграл 124 матча и забил 8 голов.

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