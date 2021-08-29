Матиас Норманн может перейти в АПЛ
Фото: инстаграм Норманна/Автор неизвестен
Хавбек "Ростова" Матиас Норманн в ближайшее время может стать игроком английского клуба, сообщает норвежское издание VG.
По информации источника, "Норвич" пришел к соглашению с российским клубом об аренде опорного полузащитника с обязательным выкупом.
Напомним, что Норманн перешел в "Ростов" из "Брайтона" в 2019 году за 1,7 млн евро. За российский клуб хавбек сыграл 56 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 8 голевых передач.
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