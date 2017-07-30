Матич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Челси" Неманья Матич в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, стоимость сделки составит 45 миллионов евро. Однако сообщается, что тренер "Челси" Антонио Конте перед тем как отпустить игрока, хочет найти ему замену.

В прошлом сезоне Матич провел 40 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

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