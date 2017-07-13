Матич хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедчелсинеманья матич

Матич хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек лондонского "Челси" Неманья Матич хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, серб хочет снова поработать под руководством Жозе Моуринью. "Синие" оценивают трансфер 28-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что в пользу скорого ухода Матича из "Челси" говорит и тот факт, что полузащитник тренируется отдельно от команды.

Не пропустите: "Челси" согласовал трансфер Бакайоко. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов