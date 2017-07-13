Матич хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек лондонского "Челси" Неманья Матич хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, серб хочет снова поработать под руководством Жозе Моуринью. "Синие" оценивают трансфер 28-летнего футболиста в 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что в пользу скорого ухода Матича из "Челси" говорит и тот факт, что полузащитник тренируется отдельно от команды.

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