Матич из-за травмы не поможет Сербии в ближайших матчах

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Матич из-за травмы не поможет Сербии в ближайших матчах

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич не поможет сборной Сербии в ближайших матчах.

Сообщается, что футболист получил повреждение в кубковой игре против "Вулверхэмптона" (1:2). Характер травмы и сроки восстановления игрока не уточняются.

Отметим, что 20 марта Сербию ждет товарищеская игра против Германии, а 24 марта матч квалификации Евро-2020 с Португалией.

В этом сезоне Матич провел 34 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

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