Матич: "Моуринью - особенный"

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Матич: "Моуринью - особенный"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич высоко отозвался о главном тренере своей команды Жозе Моуринью.

"В моей карьере было не так много тренеров, но Жозе Моуринью - особенный, потому что он всегда хочет побеждать. Вы можете видеть, что когда мы проигрываем, то он не может это принять. Вероятно, именно поэтому он выиграл более 20 трофеев за свою карьеру. Он всегда хочет большего. Даже если ты выигрываешь лигу, он хочет выиграть её и в следующем сезоне. Такой у него характер и игроки должны быть к этому готовы. Мне это нравится" - цитирует Матича официальный сайт "красных дьяволов".

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