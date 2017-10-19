Матич: "Моуринью вовсе не такой, каким его подают в СМИ"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич высказался о главном тренере своей команды Жозе Моуринью.

"В частной жизни он совершенно отличается от того, каким его видит общественность. Это человек, который обладает всеми человеческими достоинствами. Он вовсе не холоден и не тщеславен, как его привыкли подавать в средствах массовой информации", - цитирует 29-летнего хавбека The Telegraph.

Напомним, Конте ответил на обвинения Моуринью. | soccernews.ru