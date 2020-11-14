Матич может покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Матич может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич может покинуть английский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, футболист недоволен количеством игрового времени в составе манкунианцев. Серб хочет найти команду, в которой будет играть регулярно.

В нынешнем сезоне 32-летний Матич провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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