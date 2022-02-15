Матич может уйти из "Манчестер Юнайтед"

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Матич может уйти из "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Неманьи Матича/Автор неизвестен

Сербский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич может покинуть клуб летом, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист недоволен количеством игровой практики в стане манкунианцев, поэтому собирается рассмотреть варианты с другими клубами.

В нынешнем сезоне 33-летний Матич провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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