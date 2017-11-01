Матич: "Надеюсь, что "Бенфика" победит во оставшихся матчах ЛЧ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич надеется на то, что "Бенфика"сможет уйти с последнего места в квартете Лиги чемпионов.

Вчера "МЮ" обыграл португальцев со счетом 2:0.

"У нас было несколько моментов, чтобы забить, и мы дважды отличились. Но это был автогол и пенальти. Мы заслужили победу. Однако "Бенфика" сыграла намного лучше, чем в предыдущем матче. Мы должны выиграть и две оставшиеся игры. Надеюсь, что "Бенфика" тоже победит. Тогда посмотрим, как все сложится. Я верю в "Бенфику". Она всегда играет на победу, у нее есть необходимое для этого качество", - сказал экс-игрок "Бенфики".

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