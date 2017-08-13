Матич: "Надеюсь, продолжим в таком же духе"

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Матич: "Надеюсь, продолжим в таком же духе"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич высказался о победе над "Вест Хэмом" (4:0).

"Для нас было очень важно начать чемпионат с победы и завоевать три очка. Соперник действовал компактно, но после первого гола у нас появилось пространство для атаки. Очень рад за команду, у нас будет больше уверенности перед следующей игрой.

Тренер сказал, что я должен делать свою работу, а Погба - свою. Рад, что все сыграли хорошо против сильной команды. Надеюсь, продолжим в таком же духе" - приводит слова Матича ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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