Матич не очень доволен атмосферой в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Матича\Автор неизвестен
Сербский хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал об атмосфере внутри "красных дьяволов".
"Атмосфера в команде всегда будет зависеть от результатов. Как известно, сейчас у нас не лучшая ситуация в чемпионате, атмосферу прекрасной не назовешь. Но нам надо сохранять оптимизм и верить до конца, потому что мы хотим попасть в четверку.
От этого и будет зависеть атмосфера. Если попадем в топ-4, то все будут... Пускай не счастливы, но удовлетворены. Если нет — будет очень грустно", - приводит слова Матича Talksport.
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18