Матич не очень доволен атмосферой в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Матича\Автор неизвестен

Сербский хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал об атмосфере внутри "красных дьяволов".



"Атмосфера в команде всегда будет зависеть от результатов. Как известно, сейчас у нас не лучшая ситуация в чемпионате, атмосферу прекрасной не назовешь. Но нам надо сохранять оптимизм и верить до конца, потому что мы хотим попасть в четверку.

От этого и будет зависеть атмосфера. Если попадем в топ-4, то все будут... Пускай не счастливы, но удовлетворены. Если нет — будет очень грустно", - приводит слова Матича Talksport.

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