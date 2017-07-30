Матич не скрывает, что продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек лондонского "Челси" Неманья Матич абсолютно не скрывает, что вскоре перейдёт в "Манчестер Юнайтед".

28-летний серб сфотографировался в футболке "красных дьяволов". Соответствующий снимок уже появился в интернете.

Фото: Неманья Матич в футболке "МЮ"

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" заплатит за Матича 45 миллионов евро. | http://soccernews.ru