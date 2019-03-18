Матич: необходимо приложить все усилия, чтобы попасть в топ-4 АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал, как себя чувствует команда, после того, как дважды подряд проиграла. Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".



"Мы анализируем все прошедшие матчи и стараемся найти ошибки. Я точно знаю, что Сульшер исправит ситуацию и мы будем выглядеть, как раньше. Я хочу, чтобы Уле остался, он прекрасный тренер.

Посмотрим, как будут складываться дела после перерыва. Первый матч будет сложным для команды, так как многие уедут выступать за сборные. Однако нам необходимо приложить все усилия, чтобы попасть в топ-4 АПЛ. Мы не можем быть ниже "Челси", "Арсенала" или "Тоттенхэма", которые сделают все, чтобы занять наше место", - отметил Матич.



На данный момент "МЮ" занимает 5 строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 58 баллов.

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