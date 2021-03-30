Матич подшутил над Фернандешем из-за "гола-фантома" Роналду

Теги неманья матичбруну фернандешкриштиану роналду

Матич подшутил над Фернандешем из-за "гола-фантома" РоналдуФото: Твиттер @NemanjaMatic 
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич, который ранее выступал за сборную Сербии, посмеялся в своем Инстаграм над партнером по команде Бруну Фернандешем, который играет за сборную Португалии.

Напомним, в самом конце очного противостояния Сербии и Португалии в квалификации к Чемпионату Мира 2022 года (2:2) нападающий Криштиану Роналду пробил по воротам, но сербский защитник Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Арбитры не увидели, что мяч полностью пересек линию ворот и не засчитали гол. Роналду в сердцах сорвал капитанскую повязку и бросил ее на поле, покинув матч еще до финального свитка.

Матич распечатал скриншот этого эпизода так, чтобы мяч находился на линии ворот, и приклеил его на место Фернандеша в раздевалке "манкунианцев". Затем полузащитник выложил фото с подписью: "Прямо на линии. Теперь все понятно?". Кроме Бруну в сториз был отмечен и Криштиану Роналду. 


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