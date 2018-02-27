Матич показал, что было в записке, которую пытался прочитать Виллиан

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в своём инстаграме показал, что было в записке, которую пытался прочитать вингер "Челси" Виллиан в воскресном очном матче команд.

Напомним, что клочок бумаги с таинственной записью передал сербу главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью за 10 минут до конца поединка с "синими".

"У тебя будет три выходных" - гласит текст записки.

Публикация от Nemanja Matic (@nemanjamatic) Фев 26, 2018 в 5:24 PST

Стоит отметить, что пользователи соцсетей посчитали такое пояснение троллингом и не поверили в него. | http://soccernews.ru