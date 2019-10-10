Матич поссорился с Сульшером и хочет побыстрее покинуть "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеднеманья матичуле гуннар сульшеринтер милантрансферы

Матич поссорился с Сульшером и хочет побыстрее покинуть "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич, скорее всего, сменит клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

По данным итальянской прессы, отношения между футболистом и главным тренером "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером окончательно испортились.

В связи с этим серб намерен уйти в другую команду уже в январе. Ситуацией планирует воспользоваться миланский "Интер".

В текущем сезоне 31-летний Матич сыграл за "МЮ" 5 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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