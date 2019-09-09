Матич познакомил сына с Роналду после матча Сербия - Португалия

Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Сербии Неманья Матич познакомил своего сына с нападающим "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

So Nemanja Matić just brought his son and his son's friend to meet @Cristiano after the match between Serbia and Portugal .



Ronaldo took his time with the boys and also spoke a little bit with Matić.



Portugal won 4-2, with Cristiano scoring the 3rd goal. #SRBPOR #MUFC pic.twitter.com/HsHm2cYY7X — MONDO Sport (@Mondo_Sport) 7 сентября 2019 г.

После матча отбора на Евро-2020 Сербия - Португалия (2:4) серб подвел своего сына, который был с другом, к форварду туринцев. Роналду с удовольствием познакомился с детьми, сфотографировался с ними и обменялся парой слов с Матичем.

Завтра, 10 сентября, Португалия сыграет с Литвой.

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